Les p’tits marchés du Saintois Thorey Lyautey Thorey-Lyautey

Les p’tits marchés du Saintois Thorey Lyautey Thorey-Lyautey samedi 30 août 2025.

Les p’tits marchés du Saintois Thorey Lyautey

rue du château Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 21:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Dans le parc du Château de Thorey-Lyautey le 30 août

Marché de producteur 17h-21h Pain, miel, légumes, tisanes, pâte à tartiner, bières, créations en tissus ou bois, charcuterie, conserves, savons et soins, bijoux, bougies, affûtage de vos lames…

2 concerts

17h30 Le Clemm un groupe de musique du monde qui promet de vous faire voyager

19h30 Crash Twist un groupe de 5 musiciens qui vous propose de revisiter la variété française des années 60 à 90.

Petite restauration et buvette 17h-21h

– Les Régals d’Etreval assiettes gourmandes et kebab/frites

– La maison des trois sœurs sandwich falafel/légumes/frites ou pita poulet sésame curcuma/légumes/frites

– Bières et sodas Okabeer, jus de fruits et vins locauxTout public

0 .

rue du château Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 93 61 03 ensembleensaintois@gmail.com

English :

In the grounds of Château de Thorey-Lyautey on August 30

Farmers’ market: 5pm-9pm: Bread, honey, vegetables, herbal teas, spreads, beers, fabric and wood creations, charcuterie, preserves, soaps and skincare products, jewelry, candles, blade sharpening…

2 concerts

5:30 p.m.: Le Clemm: a world music group that promises to take you on a journey

7:30 pm: Crash Twist: a 5-musician group revisiting French variety music from the 60s to the 90s.

Snacks and refreshments: 5pm-9pm

– Les Régals d’Etreval: gourmet plates and kebab/fries

– La maison des trois s?urs: falafel/vegetable/fries sandwich or sesame turmeric chicken/vegetable/fries pita

– Okabeer beers and soft drinks, fruit juices and local wines

German :

Im Park des Schlosses Thorey-Lyautey am 30. August

Bauernmarkt: 17-21 Uhr: Brot, Honig, Gemüse, Kräutertees, Aufstriche, Bier, Kreationen aus Stoffen oder Holz, Wurstwaren, Konserven, Seifen und Pflegeprodukte, Schmuck, Kerzen, Schärfen Ihrer Klingen…

2 Konzerte

17:30 Uhr: Le Clemm: Eine Weltmusikgruppe, die verspricht, Sie auf eine Reise mitzunehmen

19:30 Uhr: Crash Twist: eine 5-köpfige Band, die Ihnen eine Neuinterpretation der französischen Varietät der 60er bis 90er Jahre vorschlägt.

Kleine Speisen und Getränke: 17h-21h

– Les Régals d’Etreval: Feinschmeckerteller und Kebab/Pommes frites

– La maison des trois s?urs: Falafel-Sandwich/Gemüse/Pommes frites oder Pita Huhn Sesam Kurkuma/Gemüse/Pommes frites

– Okabeer-Biere und -Limonaden, Fruchtsäfte und lokale Weine

Italiano :

Nel parco del Castello di Thorey-Lyautey il 30 agosto

Mercato contadino: dalle 17.00 alle 21.00: pane, miele, verdure, tisane, creme spalmabili, birre, creazioni in tessuto o in legno, salumi, conserve, saponi e prodotti per la pelle, gioielli, candele, affilatura delle lame…

2 concerti

17.30: Le Clemm: un gruppo di world music che promette di farvi viaggiare

19.30: Crash Twist: un gruppo di 5 musicisti che rivisita la musica varietà francese dagli anni ’60 agli anni ’90.

Snack e rinfreschi: dalle 17.00 alle 21.00

– Les Régals d’Etreval: piatti gourmet e kebab/frittatine

– La maison des trois s?urs: panino con falafel/verdure/fritture o pita di pollo al sesamo e curcuma/verdure/fritture

– Birre e bibite Okabeer, succhi di frutta e vini locali

Espanol :

En los terrenos del castillo de Thorey-Lyautey el 30 de agosto

Mercado agrícola: de 17:00 a 21:00 h: pan, miel, verduras, infusiones, cremas para untar, cervezas, creaciones en tela o madera, charcutería, conservas, jabones y productos para el cuidado de la piel, bisutería, velas, afilado de cuchillas…

2 conciertos

17.30 h: Le Clemm: un grupo de músicas del mundo que promete hacerle viajar

19.30 h: Crash Twist: un grupo de 5 músicos que revisitan la música de variedades francesa de los años 60 a los 90.

Aperitivos y refrescos: de 17.00 a 21.00 h

– Les Régals d’Etreval: platos gastronómicos y kebab/patatas fritas

– La maison des trois sœurs: bocadillo de falafel/verduras/patatas fritas o pita/verduras/patatas fritas de pollo con sésamo y cúrcuma

– Cervezas Okabeer y refrescos, zumos de fruta y vinos locales

L’événement Les p’tits marchés du Saintois Thorey Lyautey Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS