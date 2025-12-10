Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits

Macau Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits /

Dans le cadre de Noël à Macau, la médiathèque propose une séance de lecture théâtralisée destinée aux enfants jusqu’à 3 ans. Cette animation offre un moment immersif et adapté aux tout-petits, pensé pour accompagner les familles durant la période des fêtes.

Informations

Mercredi 17 décembre

10h30

Salle de la cheminée, mairie

• Jusqu’à 3 ans

• Gratuit sur inscription par mail à mediatheque@ville-macau.fr

Séance animée par Manuela Azevedo .

Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-macau.fr

English : Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits

L’événement Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits Macau a été mis à jour le 2025-12-04 par Margaux Médoc Tourisme