Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits Macau
Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits Macau mercredi 17 décembre 2025.
Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits
Macau Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits /
Dans le cadre de Noël à Macau, la médiathèque propose une séance de lecture théâtralisée destinée aux enfants jusqu’à 3 ans. Cette animation offre un moment immersif et adapté aux tout-petits, pensé pour accompagner les familles durant la période des fêtes.
Informations
Mercredi 17 décembre
10h30
Salle de la cheminée, mairie
• Jusqu’à 3 ans
• Gratuit sur inscription par mail à mediatheque@ville-macau.fr
Séance animée par Manuela Azevedo .
Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-macau.fr
English : Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits
L’événement Les p’tits mots Lecture théâtralisée pour les tout-petits Macau a été mis à jour le 2025-12-04 par Margaux Médoc Tourisme