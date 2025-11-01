Les p’tits musiciens Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Les p’tits musiciens Mercredi 7 janvier 2026, 11h15 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Début : 2026-01-07T11:15:00 – 2026-01-07T12:00:00

Fin : 2026-01-07T11:15:00 – 2026-01-07T12:00:00

Un atelier pour « écouter, chanter, danser, jouer …

Solène, professeur au conservatoire de musique de Saint-Dizier nous propose une séance musicale pour les enfants autour de l’écoute et de la danse et des comptines

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Atelier d’éveil musical bébé conservatoire