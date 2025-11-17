Les p’tits pas gourmands Semaine de la Petite Enfance rue de la Doulay Les Pineaux

Les p’tits pas gourmands Semaine de la Petite Enfance rue de la Doulay Les Pineaux lundi 17 novembre 2025.

Les p’tits pas gourmands Semaine de la Petite Enfance

rue de la Doulay Salle de la Doulayes Les Pineaux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 10:00:00

fin : 2025-11-13 10:45:00

Date(s) :

2025-11-17

Ateliers Éveil et Sens

Marion Beauvalot, diététicienne, vous invite à découvrir des ateliers pour éveiller les sens et le goût des tout-petits.

Un moment gourmand et ludique !

2 créneaux disponibles 10h/10h45 et 11h15/12h

Lundi 17 novembre | De 10h à 12h

Les Pineaux | Salle de la Doulayes | rue de la Doulay

Inscription rpe@sudvendeelittoral.fr ou 02 49 58 00 07

Gratuit .

rue de la Doulay Salle de la Doulayes Les Pineaux 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 49 58 00 07 rpe@sudvendeelittoral.fr

English :

Éveil et Sens workshops

German :

Workshops Erwachen und Sinne

Italiano :

Laboratori Éveil et Sens

Espanol :

Talleres Éveil et Sens

L’événement Les p’tits pas gourmands Semaine de la Petite Enfance Les Pineaux a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud