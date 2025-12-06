Les p’tits philosophes La Haye du Puits La Haye

Les p’tits philosophes

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un rendez-vous pour les enfants se posant des questions pour lesquelles il n’existe pas de bonne réponse !

Thème La magie.

6-12 ans, gratuit, sur inscription. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

