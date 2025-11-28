Les P’tits plats dans les grands Le P’tit Roubion Bourdeaux

Les P’tits plats dans les grands

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Les cuistots du P’tit Roubion vous font changer d’avis sur les clichés de la britisch food.

Osez un scandaleux scotch egg, les crumpets coquins, WTF No fisch and chips, le décadent Banoffee

Réservation indispensable

.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

The cooks at P’tit Roubion will change your mind about the clichés of britisch food.

Dare a scandalous scotch egg, naughty crumpets, WTF No fisch and chips, decadent Banoffee

Reservations essential

German :

Die Köche des P’tit Roubion bringen Sie dazu, Ihre Meinung über die Klischees des Britisch Foods zu ändern.

Wagen Sie ein skandalöses Scotch-Ei, die frechen Crumpets, WTF No fisch and chips, den dekadenten Banoffee

Reservierung erforderlich

Italiano :

Gli chef del P’tit Roubion vi faranno cambiare idea sui luoghi comuni della cucina britannica.

Osate provare uno scandaloso scotch egg, delle focaccine birichine, il WTF No fisch and chips, il decadente Banoffee..

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Los chefs de P’tit Roubion le harán cambiar de opinión sobre los tópicos de la comida británica.

Atrévase a probar un escandaloso scotch egg, traviesos crumpets, WTF No fisch and chips, decadente Banoffee..

Imprescindible reservar

L’événement Les P’tits plats dans les grands Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux