Les P’tits RDV du matin Bibliothèque – Chez les enfants Rennes 20 octobre 2025 – 23 avril 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T12:00:00.000+02:00

Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine