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Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes mardi 21 octobre 2025.

Lieu : Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 octobre 2025

Fin : jeudi 23 avril 2026

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 21 octobre 2025 – 23 avril 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-21T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T12:00:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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