Les p’tits rendez-vous Médiathèque Breuil-Magné

Breuil-Magné

Les p’tits rendez-vous

Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Histoires et contes pour les enfants.

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Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr

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English : The little dates

Stories and tales for children.

L’événement Les p’tits rendez-vous Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan