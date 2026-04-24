Les p’tits rendez-vous Médiathèque Breuil-Magné
Les p’tits rendez-vous Médiathèque Breuil-Magné mercredi 24 juin 2026.
Breuil-Magné
Les p’tits rendez-vous
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Histoires et contes pour les enfants.
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Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr
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English : The little dates
Stories and tales for children.
L’événement Les p’tits rendez-vous Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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