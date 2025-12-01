Les p’tits rendez-vous conte de Noël ! Le parc Bozouls

Les p’tits rendez-vous conte de Noël !

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Lectures, kamishibaï et chocolat de Noël pour les p’tites oreilles qui aiment écouter des histoires !

La médiathèque de Bozouls invitent les familles à fêter Noël avec une lecture de contes !

Dès 5 ans. .

Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediatheque@bozouls.fr

English :

Readings, kamishibai and Christmas chocolate for little ears that love to hear stories!

