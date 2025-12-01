Les p’tits rendez-vous conte de Noël ! Le parc Bozouls
Les p’tits rendez-vous conte de Noël ! Le parc Bozouls mardi 16 décembre 2025.
Les p’tits rendez-vous conte de Noël !
Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron
Début : Mardi 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Lectures, kamishibaï et chocolat de Noël pour les p’tites oreilles qui aiment écouter des histoires !
La médiathèque de Bozouls invitent les familles à fêter Noël avec une lecture de contes !
Dès 5 ans. .
Le parc 6 rue Marc André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediatheque@bozouls.fr
English :
Readings, kamishibai and Christmas chocolate for little ears that love to hear stories!
