Les p’tits surréalistes (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-20 15:00 – 16:30

Gratuit : non 6€ (enfant non-résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche)Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Viens découvrir la nouvelle salle surréaliste. Puis à partir des oeuvres de Roy, Tanguy et Chagall, crée une peinture énigmatique et surréaliste.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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