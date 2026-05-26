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Les P’tits Testeurs Le Manège des Jeux Moncontour

Les P’tits Testeurs Le Manège des Jeux Moncontour mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le Manège des Jeux

Adresse : 12 Place de Penthièvre

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Moncontour

Les P’tits Testeurs

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-03

Avis aux jeunes curieux ! Tous les mercredis après-midi, on ouvre une boîte de jeu et on découvre un nouveau jeu ! Un moment 100% fun pour les jeunes.   .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96 

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English :

L’événement Les P’tits Testeurs Moncontour a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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