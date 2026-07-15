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AGENDA · Moncontour

Les P’tits Testeurs Le Manège des Jeux Moncontour

mercredi 26 août 2026 · Le Manège des Jeux · Moncontour

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Manège des Jeux
Adresse
12 Place de Penthièvre
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

Les P’tits Testeurs

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Avis aux jeunes curieux ! Tous les mercredis après-midi, on ouvre une boîte de jeu et on découvre un nouveau jeu ! Un moment 100% fun pour les jeunes.   .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96 

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English :

L’événement Les P’tits Testeurs Moncontour a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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