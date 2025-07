Les p’tits théâtres du mardi La Baule-Escoublac

Les p'tits théâtres du mardi La Baule-Escoublac mardi 22 juillet 2025.

Les p’tits théâtres du mardi

Bois des aulnes La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-07-22 18:00:00

fin : 2025-07-29 21:00:00

2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12

Les P’tits Théâtres du Mardi reviennent cet été pour amuser petits et grands !

Au programme :

Mardi 22 juillet à 18h Parc du Bois des Aulnes Public familial à partir de 3 ans Samuel, l’apprenti sage Compagnie Laurent Deschamps

En Orient, au confluent de toutes les cultures, le jeune Samuel est envoyé par ses parents chez son oncle Simon, afin d’y apprendre l’illustre métier de cordonnier.

Accompagné de Séraphin, un âne drôle et fidèle, ce voyage en chanson sera parsemé d’aventures merveilleuses, mais aussi de pièges et embûches que Samuel saura déjouer pour aller jusqu’au terme de son parcours.

Mardi 29 juillet à 18h Parc du Bois des Aulnes Public familial à partir de 4 ans Les petits plats dans les grands Compagnie les Balbutiés

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide à vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

Mardi 5 août à 18h Parc du Bois des Aulnes Public familial à partir de 5 ans Avec un grand F Compagnie les Gamettes

Voici L’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies Pirates, Reine Pharaon, scientifiques, Militantes, Spationautes… Sur Tableau noir et blanc, pour des Portraits hauts en couleurs !

Mardi 12 août à 18h Parc du Bois des Aulnes Public familial Les Peaky Bikers Compagnie Jhonny Alone

Champion de BMX début 90, Nicolas Charbonneaux, alias Johnny Alone, a parcouru le monde avec ses spectacles d’acrobatie vélo pendant près de 25 ans. Sa passion du BMX acrobatique est aujourd’hui une histoire de famille c’est avec son fils Eliot qu’il crée en 2021 les Peaky Bikers, un spectacle mêlant comédie et acrobaties, qui s’inspire de la célèbre série à succès britannique de Steven Knight « Peaky Blinders ». Au programme un spectacle mis en scène sur fond des années 20 et d’anecdotes familiales , pigmenté par des envolées aériennes et des acrobaties au sol spectaculaires. .

Bois des aulnes La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique

