LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS Bédarieux

LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS
Av Jean Jaurès Bédarieux Hérault
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Atelier Les p’tits toqués pour les enfants Samedi 15 novembre de 9h30 à 12h30
Un atelier pour prendre le temps de toucher, sentir, goûter, partager nos souvenirs et nos représentations autour des aliments, leur origine, la façon dont ils sont produits. Et puis imaginer, patouiller, malaxer, chatouiller, rajouter, bidouiller, et…. créer ! Parce qu’on cuisine d’abord avec nos sens, notre créativité et notre gourmandise, cet atelier offrira aux enfants un espace d’expérimentation pour oser mettre la main à la pâte, nourri d’un zeste de curiosité, et d’une bonne dose d’audace et de coopération.
L’atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
Animé par Christelle de Séries Limitées
Lieu association Terre Mère (rue Jean Jaurès à Bédarieux).
Atelier à prix libre et conscient + adhésion à La Talvera (à prix libre également)
Sur inscription au 06 65 27 74 83
Association La Talvera
www.latalvera.com .
Av Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83
English :
Les p’tits toqués » workshop for children Saturday November 15, 9:30am to 12:30pm
A workshop to take the time to touch, smell, taste and share our memories and perceptions of food, its origins and the way it’s produced.
Please register on 06 65 27 74 83
Workshop for children aged 6 to 12
Location: Terre Mère association
German :
Workshop « Les p’tits toqués » für Kinder Samstag, 15. November, 9:30-12:30 Uhr
Ein Workshop, um sich Zeit zu nehmen, um zu berühren, zu riechen, zu schmecken und unsere Erinnerungen und Vorstellungen rund um Lebensmittel, ihre Herkunft und die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, zu teilen.
Nach Anmeldung unter 06 65 27 74 83
Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Ort: Verein Mutter Erde
Italiano :
Laboratorio per bambini « Les p’tits toqués » sabato 15 novembre dalle 9.30 alle 12.30
Un laboratorio per toccare, annusare, assaggiare e condividere i nostri ricordi e le nostre idee sul cibo, sulla sua provenienza e sulla sua produzione.
Prenotare al numero 06 65 27 74 83
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Sede: Associazione Terre Mère
Espanol :
Taller « Les p’tits toqués » para niños Sábado 15 de noviembre de 9.30 a 12.30 horas
Un taller para dedicar tiempo a tocar, oler, saborear y compartir nuestros recuerdos e ideas sobre los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen.
Reserva en el 06 65 27 74 83
Taller para niños de 6 a 12 años
Lugar: asociación Terre Mère
