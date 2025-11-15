LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS Bédarieux

LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS Bédarieux samedi 15 novembre 2025.

LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS

Av Jean Jaurès Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Atelier Les p’tits toqués pour les enfants Samedi 15 novembre de 9h30 à 12h30

Un atelier pour prendre le temps de toucher, sentir, goûter, partager nos souvenirs et nos représentations autour des aliments, leur origine, la façon dont ils sont produits.

Sur inscription au 06 65 27 74 83

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans

Lieu association Terre Mère

Atelier Les p’tits toqués pour les enfants Samedi 15 novembre de 9h30 à 12h30

Un atelier pour prendre le temps de toucher, sentir, goûter, partager nos souvenirs et nos représentations autour des aliments, leur origine, la façon dont ils sont produits. Et puis imaginer, patouiller, malaxer, chatouiller, rajouter, bidouiller, et…. créer ! Parce qu’on cuisine d’abord avec nos sens, notre créativité et notre gourmandise, cet atelier offrira aux enfants un espace d’expérimentation pour oser mettre la main à la pâte, nourri d’un zeste de curiosité, et d’une bonne dose d’audace et de coopération.

L’atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans

Animé par Christelle de Séries Limitées

Lieu association Terre Mère (rue Jean Jaurès à Bédarieux).

Atelier à prix libre et conscient + adhésion à La Talvera (à prix libre également)

Sur inscription au 06 65 27 74 83

Association La Talvera

www.latalvera.com .

Av Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83

English :

Les p’tits toqués » workshop for children Saturday November 15, 9:30am to 12:30pm

A workshop to take the time to touch, smell, taste and share our memories and perceptions of food, its origins and the way it’s produced.

Please register on 06 65 27 74 83

Workshop for children aged 6 to 12

Location: Terre Mère association

German :

Workshop « Les p’tits toqués » für Kinder Samstag, 15. November, 9:30-12:30 Uhr

Ein Workshop, um sich Zeit zu nehmen, um zu berühren, zu riechen, zu schmecken und unsere Erinnerungen und Vorstellungen rund um Lebensmittel, ihre Herkunft und die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, zu teilen.

Nach Anmeldung unter 06 65 27 74 83

Workshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Ort: Verein Mutter Erde

Italiano :

Laboratorio per bambini « Les p’tits toqués » sabato 15 novembre dalle 9.30 alle 12.30

Un laboratorio per toccare, annusare, assaggiare e condividere i nostri ricordi e le nostre idee sul cibo, sulla sua provenienza e sulla sua produzione.

Prenotare al numero 06 65 27 74 83

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

Sede: Associazione Terre Mère

Espanol :

Taller « Les p’tits toqués » para niños Sábado 15 de noviembre de 9.30 a 12.30 horas

Un taller para dedicar tiempo a tocar, oler, saborear y compartir nuestros recuerdos e ideas sobre los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen.

Reserva en el 06 65 27 74 83

Taller para niños de 6 a 12 años

Lugar: asociación Terre Mère

L’événement LES P’TITS TOQUÉS, ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS Bédarieux a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB