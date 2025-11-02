Les pt’tits pas du cognac rue Aimé Richard Segonzac

Les pt’tits pas du cognac rue Aimé Richard Segonzac dimanche 2 novembre 2025.

Les pt’tits pas du cognac

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Les P’tits Pas du Cognac reviennent pour une nouvelle édition !

Partez pour 8 km de balade gourmande et conviviale au cœur du vignoble cognaçais

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 41 05 90

English :

Les P?tits Pas du Cognac are back for another edition!

Set off on an 8km gourmet walk through the heart of the Cognac vineyards

German :

Die P?tits Pas du Cognac sind wieder da!

Machen Sie sich auf zu einem 8 km langen, geselligen Gourmet-Spaziergang durch die Weinberge von Cognac

Italiano :

I P?tits Pas du Cognac tornano per una nuova edizione!

Partite per una passeggiata gastronomica di 8 km nel cuore dei vigneti di Cognac

Espanol :

Los Pits Pas du Cognac vuelven en una nueva edición

Emprenda un paseo gastronómico de 8 km por el corazón de los viñedos de Cognac

L’événement Les pt’tits pas du cognac Segonzac a été mis à jour le 2025-10-21 par Destination Cognac