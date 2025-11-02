Les pt’tits pas du cognac rue Aimé Richard Segonzac
Les pt'tits pas du cognac rue Aimé Richard Segonzac dimanche 2 novembre 2025.
Les pt’tits pas du cognac
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Les P’tits Pas du Cognac reviennent pour une nouvelle édition !
Partez pour 8 km de balade gourmande et conviviale au cœur du vignoble cognaçais
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 41 05 90
English :
Les P?tits Pas du Cognac are back for another edition!
Set off on an 8km gourmet walk through the heart of the Cognac vineyards
German :
Die P?tits Pas du Cognac sind wieder da!
Machen Sie sich auf zu einem 8 km langen, geselligen Gourmet-Spaziergang durch die Weinberge von Cognac
Italiano :
I P?tits Pas du Cognac tornano per una nuova edizione!
Partite per una passeggiata gastronomica di 8 km nel cuore dei vigneti di Cognac
Espanol :
Los Pits Pas du Cognac vuelven en una nueva edición
Emprenda un paseo gastronómico de 8 km por el corazón de los viñedos de Cognac
