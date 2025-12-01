Les puces Amiénoises Spécial fêtes de noël Amiens
Les puces Amiénoises Spécial fêtes de noël Amiens samedi 20 décembre 2025.
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 08:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Les Puces Amiénoises Spécial fête de noël !
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
English :
Les Puces Amiénoises: Christmas special!
German :
Les Puces Amiénoises: Weihnachtsfest-Special!
Italiano :
Les Puces Amiénoises: speciale Natale!
Espanol :
Les Puces Amiénoises: ¡especial de Navidad!
L’événement Les puces Amiénoises Spécial fêtes de noël Amiens a été mis à jour le 2025-10-22 par OT D’AMIENS