LES PUCES D’ART Salasc

LES PUCES D’ART Salasc dimanche 5 octobre 2025.

LES PUCES D’ART

Route du Mas Canet Salasc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Une journée où 40 artistes vident, bradent leurs fonds d’ateliers et leurs œuvres originales.

Les Puces d’Art, une journée où 40 artistes vident, bradent leurs fonds d’ateliers et leurs œuvres originales.

Une journée est organisée afin de permettre aux artistes ainsi qu’aux amateurs de pouvoir se rencontrer. Cet évènement propose en plus des puces d’artistes, des performances, des ateliers, de la musique, un village associartiste, un sentier artistique et de quoi se restaurer toute la journée. .

Route du Mas Canet Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 6 37 35 84 56 pucesdart@lesvaillergues.com

English :

A day when 40 artists empty out their studios and sell off their original works.

German :

Ein Tag, an dem 40 Künstlerinnen und Künstler ihre Atelierbestände und Originalwerke leeren und verscherbeln.

Italiano :

È una giornata in cui 40 artisti mettono in vendita i loro studi e le loro opere originali.

Espanol :

Es un día en el que 40 artistas venden sus estudios y obras originales.

L’événement LES PUCES D’ART Salasc a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS