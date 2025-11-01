LES PUCES D’AUTOMNE AU DANCING Sète
LES PUCES D’AUTOMNE AU DANCING Sète samedi 1 novembre 2025.
LES PUCES D’AUTOMNE AU DANCING
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Les puces reviennent au Dancing pour une nouvelle formule, à chaque saison.
Les puces reviennent au Dancing pour une nouvelle formule, à chaque saison.On démarre avec l’édition d’automne un grand marché aux trésors pour chiner, fouiner, et dénicher des pépites dans une ambiance conviviale ! .
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
The flea market returns to Dancing with a new formula every season.
German :
Die Flöhe kehren in jeder Saison mit einer neuen Formel ins Dancing zurück.
Italiano :
Il mercatino dell’usato torna a Ballando con una nuova formula ogni stagione.
Espanol :
El mercadillo vuelve al Bailando con una nueva fórmula cada temporada.
L’événement LES PUCES D’AUTOMNE AU DANCING Sète a été mis à jour le 2025-10-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE