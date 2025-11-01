LES PUCES D’AUTOMNE AU DANCING Sète

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Les puces reviennent au Dancing pour une nouvelle formule, à chaque saison.

Les puces reviennent au Dancing pour une nouvelle formule, à chaque saison.On démarre avec l’édition d’automne un grand marché aux trésors pour chiner, fouiner, et dénicher des pépites dans une ambiance conviviale ! .

English :

The flea market returns to Dancing with a new formula every season.

German :

Die Flöhe kehren in jeder Saison mit einer neuen Formel ins Dancing zurück.

Italiano :

Il mercatino dell’usato torna a Ballando con una nuova formula ogni stagione.

Espanol :

El mercadillo vuelve al Bailando con una nueva fórmula cada temporada.

