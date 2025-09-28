Les puces de Bonnay : le vide grenier de l’automne, Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire

Le Bourg Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Devenues incontournables dans l’agenda des vide-greniers de l’automne, les puces de Bonnay sont l’occasion de faire de bonnes affaires toute la journée dans les rues et jardins du bourg avec plus de 70 d’exposants attendus.

Buvette et restauration salée/sucrée toute la journée. Pause détente et jeux pour enfants à l’ombre des jardins du lavoir !

Organisées par l’APE RPI Jean Tardieu (l’Association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal Jean TARDIEU), les profits sont réservés aux projets pédagogiques pour les élèves des villages regroupés : Ameugny, Cortevaix, Bonnay, Chissey-lès-Mâcon, Saint-Ythaire, Taizé.

Sur réservation par téléphone

Possibilité d’avoir son véhicule à côté de son stand (si signalé) avec minimum 5 mètres de réservation. .

Le Bourg Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 00 89 66 aperpijeantardieu@gmail.com

