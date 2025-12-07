Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe

Les Puces de Fresnay

Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Découvrez les Puces de Fresnay sous les halles !

Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts.

Informations auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75. .

Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

English :

Discover the Fresnay flea market under the Halles!

German :

Entdecken Sie die Flohmärkte von Fresnay unter den Markthallen!

Italiano :

Scoprite il mercato delle pulci di Fresnay sotto le Halles!

Espanol :

¡Descubra el mercadillo de Fresnay bajo las Halles!

