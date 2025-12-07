Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe
Les Puces de Fresnay Sous les Halles Fresnay-sur-Sarthe dimanche 7 décembre 2025.
Les Puces de Fresnay
Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Découvrez les Puces de Fresnay sous les halles !
Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts.
Informations auprès de la Mairie de Fresnay-sur-Sarthe au 02 43 97 23 75. .
Sous les Halles Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75
English :
Discover the Fresnay flea market under the Halles!
German :
Entdecken Sie die Flohmärkte von Fresnay unter den Markthallen!
Italiano :
Scoprite il mercato delle pulci di Fresnay sotto le Halles!
Espanol :
¡Descubra el mercadillo de Fresnay bajo las Halles!
L’événement Les Puces de Fresnay Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-05 par OT des Alpes Mancelles