Les Puces de Kérity Paimpol
Les Puces de Kérity Paimpol dimanche 12 juillet 2026.
Paimpol
Les Puces de Kérity
Chemin de Kerguemest Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Traditionnelles puces organisées par le comité de Kérity au profit d’oeuvres caritatives. 140 exposants, petite restauration sur place (sandwichs, crêpes). 3 euros le mètre linéaire et sans réservation. .
Chemin de Kerguemest Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 99 30 05
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English :
L’événement Les Puces de Kérity Paimpol a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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