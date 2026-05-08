Paimpol

Les Puces de Kérity

Chemin de Kerguemest Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Traditionnelles puces organisées par le comité de Kérity au profit d’oeuvres caritatives. 140 exposants, petite restauration sur place (sandwichs, crêpes). 3 euros le mètre linéaire et sans réservation. .

Chemin de Kerguemest Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 99 30 05

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English :

L’événement Les Puces de Kérity Paimpol a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol