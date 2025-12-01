Les puces de Metz – Parc des Expositions Metz
Les puces de Metz – Parc des Expositions Metz samedi 13 décembre 2025.
Moselle
Les puces de Metz Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 07:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans. On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.C’est le rendez-vous des amateurs de brocante, d’antiquités et d’objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…Tout public
Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059
Metz 57072 Moselle Grand Est
English :
Brocantes, antiques, furniture, knick-knacks, window-dressing and curiosities… the Flea Market celebrates over 30 years of tradition at the Parc. Featuring a wide range of goods, mainly from the late 19th and early 20th centuries, it’s the place to be for lovers of antiques and collectables: curios, furniture, paintings, decorative objects, curiosities, lithographs, bronzes, porcelain, enamels, postcards, stamps, coins…
German :
Trödel, Antiquitäten, Möbel, Nippes, Vitrinenobjekte und Kuriositäten… Die Flohmärkte auf dem Gelände des Parks haben eine über 30 Jahre alte Tradition. Er ist ein Treffpunkt für Liebhaber von Trödel, Antiquitäten und Sammlerobjekten: Nippes, Möbel, Gemälde, Dekorationsgegenstände, Kuriositäten, Schaufensterobjekte, Lithografien, Bronzen, Porzellan, Emaille, Postkarten, Briefmarken, Münzen….
Italiano :
Oggetti di seconda mano, antiquariato, mobili, soprammobili, vetrine e curiosità… il Mercato delle Pulci celebra una tradizione che risale a più di 30 anni fa. Con un’ampia gamma di prodotti, principalmente della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, è il luogo ideale per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo: curiosità, mobili, dipinti, oggetti decorativi, curiosità, litografie, bronzi, porcellane, smalti, cartoline, francobolli, monete, ecc.
Espanol :
Objetos de segunda mano, antigüedades, muebles, chucherías, escaparates y curiosidades… el Rastro celebra una tradición que se remonta a más de 30 años. Los amantes de las antigüedades y del coleccionismo encontrarán una amplia gama de artículos, principalmente de finales del siglo XIX y principios del XX: curiosidades, muebles, cuadros, objetos de decoración, curiosidades, litografías, bronces, porcelanas, esmaltes, postales, sellos, monedas, etc.
