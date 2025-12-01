Les puces de Metz – Parc des Expositions Metz

Moselle

Les puces de Metz Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date :

Samedi 2025-12-13 07:00:00

2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans. On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.C’est le rendez-vous des amateurs de brocante, d’antiquités et d’objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…Tout public

0 EUR.

Metz 57072 Moselle Grand Est

English :

Brocantes, antiques, furniture, knick-knacks, window-dressing and curiosities… the Flea Market celebrates over 30 years of tradition at the Parc. Featuring a wide range of goods, mainly from the late 19th and early 20th centuries, it’s the place to be for lovers of antiques and collectables: curios, furniture, paintings, decorative objects, curiosities, lithographs, bronzes, porcelain, enamels, postcards, stamps, coins…

German :

Trödel, Antiquitäten, Möbel, Nippes, Vitrinenobjekte und Kuriositäten… Die Flohmärkte auf dem Gelände des Parks haben eine über 30 Jahre alte Tradition. Er ist ein Treffpunkt für Liebhaber von Trödel, Antiquitäten und Sammlerobjekten: Nippes, Möbel, Gemälde, Dekorationsgegenstände, Kuriositäten, Schaufensterobjekte, Lithografien, Bronzen, Porzellan, Emaille, Postkarten, Briefmarken, Münzen….

Italiano :

Oggetti di seconda mano, antiquariato, mobili, soprammobili, vetrine e curiosità… il Mercato delle Pulci celebra una tradizione che risale a più di 30 anni fa. Con un’ampia gamma di prodotti, principalmente della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, è il luogo ideale per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo: curiosità, mobili, dipinti, oggetti decorativi, curiosità, litografie, bronzi, porcellane, smalti, cartoline, francobolli, monete, ecc.

Espanol :

Objetos de segunda mano, antigüedades, muebles, chucherías, escaparates y curiosidades… el Rastro celebra una tradición que se remonta a más de 30 años. Los amantes de las antigüedades y del coleccionismo encontrarán una amplia gama de artículos, principalmente de finales del siglo XIX y principios del XX: curiosidades, muebles, cuadros, objetos de decoración, curiosidades, litografías, bronces, porcelanas, esmaltes, postales, sellos, monedas, etc.

L’événement Les puces de Metz Metz a été mis à jour le 2025-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ