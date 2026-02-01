Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel Les Greniers à Sel Honfleur
samedi 21 février 2026.
Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel
Les Greniers à Sel 14 Rue de la Ville Honfleur Calvados
Samedi 2026-02-21 10:00:00
2026-02-22 18:00:00
2026-02-21
Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel
Chaque année, la boutique Coudes à Coud’ d’Être & Boulot organise ses Puces des Couturières, évènement désormais attendu par les amateurs de couture.
Les 21 et 22 février, 52 exposants, particuliers et professionnels seront présents cette année aux Greniers à Sel ! Tissus, coupons, laine, mercerie, linge d’antan, accessoires vintage et vêtements de marques exposés pendant ces 2 jours de 10 h à 18 h.
Entrée libre .
Les Greniers à Sel 14 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 96 59 communication.eb@etreetboulot.fr
English : Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel
Les Puces des Couturières at the Greniers à Sel
