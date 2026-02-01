Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel Les Greniers à Sel Honfleur

Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel

Les Greniers à Sel 14 Rue de la Ville Honfleur Calvados

Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel

Chaque année, la boutique Coudes à Coud’ d’Être & Boulot organise ses Puces des Couturières, évènement désormais attendu par les amateurs de couture.

Les 21 et 22 février, 52 exposants, particuliers et professionnels seront présents cette année aux Greniers à Sel ! Tissus, coupons, laine, mercerie, linge d’antan, accessoires vintage et vêtements de marques exposés pendant ces 2 jours de 10 h à 18 h.

Entrée libre .

Les Greniers à Sel 14 Rue de la Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 96 59 communication.eb@etreetboulot.fr

English : Les Puces des Couturières aux Greniers à Sel

Les Puces des Couturières at the Greniers à Sel

