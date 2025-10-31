Les puces des couturières Les dames de Chilhac (Association) Chilhac

Les puces des couturières

Les dames de Chilhac (Association) Ecole des soeurs Chilhac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

5 euros la table de 2 m

2 euros la grille

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Les puces des couturières loisirs créatifs, artisanat. Petite restauration, buvette.

Les dames de Chilhac (Association) Ecole des soeurs Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 95 81 59

English :

Les puces des couturières: creative hobbies, crafts. Snacks and refreshments.

German :

Flohmarkt der Schneiderinnen: Kreative Hobbys, Kunsthandwerk. Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Mercatino dell’usato dei sarti: hobby e artigianato creativo. Spuntini e rinfreschi.

Espanol :

Mercadillo de modistas: pasatiempos creativos y artesanía. Aperitivos y refrescos.

