LES PUCES DES COUTURIÈRES DE TOULOUSE MAISON DE QUARTIER FONTAINE LESTANG Toulouse
LES PUCES DES COUTURIÈRES DE TOULOUSE MAISON DE QUARTIER FONTAINE LESTANG Toulouse dimanche 18 janvier 2026.
LES PUCES DES COUTURIÈRES DE TOULOUSE
MAISON DE QUARTIER FONTAINE LESTANG 59 Rue Vestrepain Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Un événement unique, qui promet une journée de convivialité, de découverte et de
créativité pour tous les amateurs de couture et d’arts créatifs.
Retrouvez une une large sélection d’articles à petits prix coupons de tissus, boutons, galons, laine, perles, dentelle, patrons, revues et bien d’autres matériaux de création. Mais aussi des ateliers créatifs sur inscription teinture végétale, tricot, crochet et broderie.
Les Puces des Couturières et des Créateurs visent à offrir une atmosphère chaleureuse et conviviale, vous permettant passionnés de couture et d’arts créatifs de vous retrouver, d’échanger et de partager votre expertise. Vous avez la possibilité de savourer des boissons
chaudes et des pâtisseries faites maison tout en découvrant des trésors. .
MAISON DE QUARTIER FONTAINE LESTANG 59 Rue Vestrepain Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 18 76 lespucesdescouturieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique event, promising a day of conviviality, discovery and creativity
for all sewing and creative arts enthusiasts.
L’événement LES PUCES DES COUTURIÈRES DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE