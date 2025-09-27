Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas
Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas samedi 27 septembre 2025.
Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas
Salle des Fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Puces des couturières, vente de surplus de laines, tissus, boutons…réservé aux particuliers uniquement sur inscription.
Repas proposé aligot-saucisse sur réservation.
Salle des Fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 14 36 43barbouille@gmail.com
English :
Seamstresses’ flea market, sale of surplus wools, fabrics, buttons…reserved for private individuals only, registration required.
Aligot-saucisse meal available on reservation.
German :
Flohmarkt der Schneiderinnen, Verkauf von überschüssiger Wolle, Stoffen, Knöpfen…nur für Privatpersonen mit Anmeldung.
Essensangebot Aligot-Wurst auf Reservierung.
Italiano :
Mercatino delle pulci delle sarte, vendita di lana in eccedenza, tessuti, bottoni, ecc. riservato ai privati, con obbligo di iscrizione.
Pasto offerto aligot-saucisse su prenotazione.
Espanol :
Mercadillo de costureras, venta de excedentes de lana, telas, botones, etc. reservado a particulares, previa inscripción.
Comida ofrecida aligot-saucisse previa reserva.
L’événement Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire