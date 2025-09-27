Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas

Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas samedi 27 septembre 2025.

Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas

Salle des Fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Puces des couturières, vente de surplus de laines, tissus, boutons…réservé aux particuliers uniquement sur inscription.

Repas proposé aligot-saucisse sur réservation.

.

Salle des Fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 14 36 43barbouille@gmail.com

English :

Seamstresses’ flea market, sale of surplus wools, fabrics, buttons…reserved for private individuals only, registration required.

Aligot-saucisse meal available on reservation.

German :

Flohmarkt der Schneiderinnen, Verkauf von überschüssiger Wolle, Stoffen, Knöpfen…nur für Privatpersonen mit Anmeldung.

Essensangebot Aligot-Wurst auf Reservierung.

Italiano :

Mercatino delle pulci delle sarte, vendita di lana in eccedenza, tessuti, bottoni, ecc. riservato ai privati, con obbligo di iscrizione.

Pasto offerto aligot-saucisse su prenotazione.

Espanol :

Mercadillo de costureras, venta de excedentes de lana, telas, botones, etc. reservado a particulares, previa inscripción.

Comida ofrecida aligot-saucisse previa reserva.

L’événement Les puces des couturières | Le Bouchet St Nicolas Le Bouchet-Saint-Nicolas a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire