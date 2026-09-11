LES PUCES DES COUTURIÈRES SALLE POLYVALENTE Saint-Mamet

Informations pratiques

Saint-Mamet

LES PUCES DES COUTURIÈRES

SALLE POLYVALENTE Avenue des Pyrénées Saint-Mamet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Les puces des Couturières sont des marchés ou brocantes dédiés aux passionnés de couture, tricot, broderie et loisirs créatifs, où particuliers et professionnels échangent, achètent ou vendent tissus, mercerie, accessoires et machines à petits prix, tout en partageant savoir-faire et astuces.

Gratuit pour les visiteurs.

Parking gratuit.

Pour les exposants 2,5€ la table de 1,80m.

Une petite restauration sur place (tartes salées et sucrées..) est prévue, à réserver. .

SALLE POLYVALENTE Avenue des Pyrénées Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie sylvie.rvre@gmail.com

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English :

The Couturi%E8res flea markets are markets or garage sales dedicated to enthusiasts of sewing, knitting, embroidery, and creative hobbies, where individuals and professionals exchange, buy, or sell fabrics, sewing supplies, accessories, and machines at low prices, while sharing their expertise and tips.

L’événement LES PUCES DES COUTURIÈRES Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE