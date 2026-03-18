Les puces des couturières

Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Pour particuliers et professionnels. Tissus, linges anciens, merceries, dentelles, laines… 2€ le ml.

Démonstration de dentelle aux fuseaux.

Organisé par l’ Association Les Doigts de Fée.

Entrée gratuite.

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Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 86 00 addfarrou@orange.fr

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English :

For individuals and professionals. Fabrics, antique linens, haberdashery, lace, wool… 2? per ml.

Bobbin lace demonstration.

Organized by Association Les Doigts de Fée.

Free admission.

L’événement Les puces des couturières Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GRAND CHATEAUDUN