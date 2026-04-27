Les puces d’Oudincourt Oudincourt
Les puces d’Oudincourt Oudincourt vendredi 1 mai 2026.
Oudincourt
Les puces d’Oudincourt
Village d’Oudincourt Oudincourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Concert du groupe Sensitive et défilé de mode de Manon Darras
Parade des majorettes de Biesles
Exposition de voitures anciennes
Démonstrations de mantrailing
Fête foraine…
Restauration et buvette sur place. .
Village d’Oudincourt Oudincourt 52310 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 17 74 89
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English :
L’événement Les puces d’Oudincourt Oudincourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont