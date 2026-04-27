Oudincourt

Les puces d’Oudincourt

Village d’Oudincourt Oudincourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Concert du groupe Sensitive et défilé de mode de Manon Darras

Parade des majorettes de Biesles

Exposition de voitures anciennes

Démonstrations de mantrailing

Fête foraine…

Restauration et buvette sur place. .

Village d’Oudincourt Oudincourt 52310 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 17 74 89

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English :

L’événement Les puces d’Oudincourt Oudincourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont