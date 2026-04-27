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Les puces d’Oudincourt Oudincourt

Les puces d’Oudincourt Oudincourt

Les puces d’Oudincourt Oudincourt vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Village d'Oudincourt

Ville : 52310 Oudincourt

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Oudincourt

Les puces d’Oudincourt

Village d’Oudincourt Oudincourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Concert du groupe Sensitive et défilé de mode de Manon Darras
Parade des majorettes de Biesles
Exposition de voitures anciennes
Démonstrations de mantrailing
Fête foraine…

Restauration et buvette sur place.   .

Village d’Oudincourt Oudincourt 52310 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 17 74 89 

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English :

L’événement Les puces d’Oudincourt Oudincourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont

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