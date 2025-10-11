LES PUCES DU LEZ Montpellier

LES PUCES DU LEZ Montpellier samedi 11 octobre 2025.

LES PUCES DU LEZ

1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13

Tous les 2èmes samedis du mois, on accueille Les Puces du Lez !

Inscrivez vous et videz votre maison, votre dressing, votre garage… Les particuliers sont les bienvenus, les professionnels de la brocante et du livre aussi ! Tout ce qui est vendu doit être d’occasion ou ancien, pas de marchands d’articles neufs.

Horaire 8h à 14h30 ; Déballage entre 7h30 et 8h30

Lespucesdulez@gmail.com contact uniquement par texto au 06 81 37 96 64 .

1348 Ave Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 81 37 96 64 lespucesdulez@gmail.com

English :

Every 2nd Saturday of the month, we welcome Les Puces du Lez!

Sign up and clear out your house, your dressing room, your garage? Individuals are welcome, as are second-hand and book professionals! Everything sold must be second-hand or antique, no new goods dealers.

German :

Jeden 2. Samstag im Monat begrüßen wir Les Puces du Lez!

Melden Sie sich an und entrümpeln Sie Ihr Haus, Ihren Kleiderschrank, Ihre Garage? Privatpersonen sind herzlich willkommen, ebenso wie professionelle Trödler und Buchhändler! Alles, was verkauft wird, muss gebraucht oder alt sein, keine Neuwarenhändler.

Italiano :

Ogni secondo sabato del mese, accogliamo Les Puces du Lez!

Iscrivetevi e liberate la vostra casa, il vostro camerino, il vostro garage? I privati sono i benvenuti, così come i professionisti dell’antiquariato e del libro! Tutto ciò che viene venduto deve essere di seconda mano o vecchio, non sono ammessi commercianti di articoli nuovi.

Espanol :

Todos los segundos sábados de mes, ¡damos la bienvenida a Les Puces du Lez!

Apúntate y vacía tu casa, tu vestidor, tu garaje.. Los particulares son bienvenidos, así como los profesionales del comercio de antigüedades y libros Todo lo que se venda debe ser de segunda mano o antiguo, no se admiten comerciantes de artículos nuevos.

L’événement LES PUCES DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OT MONTPELLIER