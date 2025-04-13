Les puces en vieille ville

Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 07:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-12-07

Le marché aux puces de Nancy est une institution depuis plus de 30 ans. 1 fois par mois, ce sont près de 50 exposants qui occupent les rues de la Vieille Ville avec des stands uniques.

Profitez de cette brocante incontournable dans son cadreTout public

.

Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Nancy’s flea market has been an institution for over 30 years. once a month, some 50 exhibitors fill the streets of the Old Town with their unique stalls.

Take advantage of this not-to-be-missed flea market in its unique setting

German :

Der Flohmarkt in Nancy ist seit über 30 Jahren eine feste Institution. 1 Mal im Monat bevölkern fast 50 Aussteller mit ihren einzigartigen Ständen die Straßen der Altstadt.

Nutzen Sie diesen unumgänglichen Trödelmarkt in seiner Umgebung

Italiano :

Il mercato delle pulci di Nancy è un’istituzione da oltre 30 anni. una volta al mese, quasi 50 bancarellisti occupano le strade del centro storico con le loro bancarelle uniche.

Approfittate di questo imperdibile mercato delle pulci in un contesto unico

Espanol :

El mercadillo de Nancy es una institución desde hace más de 30 años. una vez al mes, cerca de 50 comerciantes toman las calles del casco antiguo con sus singulares puestos.

No se pierda este mercadillo en un entorno único

L’événement Les puces en vieille ville Nancy a été mis à jour le 2025-07-20 par DESTINATION NANCY