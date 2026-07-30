Informations pratiques

Criquiers

Les puces et les pistons à Criquiers

Hameau du Bois de Puits Criquiers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Envie de passer une journée conviviale et pleine de surprises ? Ne manquez pas Les Puces et les Pistons à Criquiers, organisés par le Comité des fêtes !

Rendez-vous de 8h à 18h au Bois des Puits, dans le charmant hameau de Criquiers, pour une grande foire à tout mêlant découvertes, passion et bonne humeur.

Chinez, flânez et faites de bonnes affaires grâce à une foire à tout ouverte à tous particuliers (gratuit, habitants de Criquiers ou extérieurs) et professionnels (6€/mètre). Pensez à réserver rapidement votre emplacement !

Amateurs de belles mécaniques, laissez-vous séduire par une exposition de deux-roues en tous genres motos, vélos anciens ou atypiques… Passionnés et collectionneurs sont invités à exposer gratuitement leurs trésors.

Pour les familles, place au fun avec des structures gonflables parcours pour les plus petits et défis ludiques pour les plus grands.

Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance musicale festive, ainsi que d’une buvette et d’une restauration sur place ou à emporter pour régaler petits et grands.

Informations, inscriptions et réservations 06 09 61 16 36

Ou via notre messagerie Facebook

Une journée animée, chaleureuse et ouverte à tous vous attend… venez nombreux ! .

Hameau du Bois de Puits Criquiers 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 61 16 36

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English : Les puces et les pistons à Criquiers

L’événement Les puces et les pistons à Criquiers Criquiers a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Aumale Blangy