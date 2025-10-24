Les Puces Internationales de Nancy Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy
Les Puces Internationales de Nancy Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy vendredi 24 octobre 2025.
Les Puces Internationales de Nancy
Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Le Parc Expo de Nancy accueillera un événement 2 en 1 d’envergure les samedi 25 et dimanche 26 octobre prochains le Salon Délices & Saveurs et les Puces Internationales de Nancy. Un week-end placé sous le signe des saveurs et des découvertes, où les visiteurs pourront à la fois chiner, déguster et partager un moment convivial.
Les Puces Internationales de Nancy, un rendez-vous unique dédié aux passionnés d’art et de design !
Imaginées par trois passionnés et co-produites avec DESTINATION NANCY, ces Puces conjuguent tradition, élégance et découvertes, en réunissant antiquités, design et art au sein du Hall A du Parc Expo Nancy. Véritable carrefour européen du marché de l’art, Les Puces Internationales de Nancy accueillent des exposants venus de toute la France, mais aussi des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique, de République Tchèque ou encore d’Espagne. Mobilier vintage, objets d’art, pièces de design ou curiosités rares chaque allée invite à la découverte, dans une atmosphère conviviale et inspirante.
Le vendredi, l’accès uniquement aux Puces est réservé exclusivement aux marchands et professionnels, sur présentation d’un justificatif. Les journées de samedi et dimanche sont accessibles au grand public.
Tarif unique. Le billet vous donnera accès au Salon Délices & Saveurs et aux Puces Internationales de Nancy.Tout public
Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00
English :
On Saturday October 25 and Sunday October 26, the Parc Expo de Nancy will be hosting a major 2-in-1 event: the Salon Délices & Saveurs and the Puces Internationales de Nancy. It’s a weekend of flavors and discoveries, where visitors will be able to hunt, taste and share a convivial moment.
The Puces Internationales de Nancy, a unique event dedicated to art and design enthusiasts!
Conceived by three enthusiasts and co-produced with DESTINATION NANCY, these flea markets combine tradition, elegance and discovery, bringing together antiques, design and art in Hall A of the Parc Expo Nancy. A true European crossroads for the art market, Les Puces Internationales de Nancy welcomes exhibitors from all over France, as well as from the Netherlands, Germany, Belgium, the Czech Republic and Spain. Vintage furniture, objets d?art, design pieces or rare curiosities: each aisle invites discovery, in a friendly and inspiring atmosphere.
On Fridays, access to the Puces is reserved exclusively for dealers and professionals, on presentation of proof of entitlement. Saturday and Sunday are open to the general public.
One price. The ticket gives you access to the Salon Délices & Saveurs and the Puces Internationales de Nancy.
German :
Im Parc Expo in Nancy findet am Samstag, dem 25. und Sonntag, dem 26. Oktober eine große 2-in-1-Veranstaltung statt: die Messe Délices & Saveurs und die Puces Internationales de Nancy. Ein Wochenende im Zeichen der Geschmäcker und Entdeckungen, an dem die Besucher gleichzeitig stöbern, probieren und einen geselligen Moment verbringen können.
Les Puces Internationales de Nancy, ein einzigartiges Treffen für Kunst- und Designliebhaber!
Diese Flohmärkte, die von drei Enthusiasten erdacht wurden und von DESTINATION NANCY mitproduziert werden, verbinden Tradition, Eleganz und Entdeckungen, indem sie Antiquitäten, Design und Kunst in der Halle A des Parc Expo Nancy zusammenbringen. Der Internationale Flohmarkt von Nancy ist ein echter europäischer Knotenpunkt für den Kunstmarkt. Die Aussteller kommen aus ganz Frankreich, aber auch aus den Niederlanden, Deutschland, Belgien, der Tschechischen Republik und Spanien. Vintage-Möbel, Kunstobjekte, Designerstücke oder seltene Kuriositäten: Jede Gasse lädt zum Entdecken ein, in einer freundlichen und inspirierenden Atmosphäre.
Am Freitag ist der Zugang zu den Flohmärkten ausschließlich Händlern und Fachleuten vorbehalten, die einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen. Samstag und Sonntag sind für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
Der Eintritt ist einmalig. Mit der Eintrittskarte erhalten Sie Zugang zur Messe Délices & Saveurs und zu den Puces Internationales de Nancy.
Italiano :
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, il Parc Expo di Nancy ospiterà un grande evento 2 in 1: il Salon Délices & Saveurs e le Puces Internationales de Nancy. Un fine settimana all’insegna dei sapori e delle scoperte, dove i visitatori potranno andare a caccia di occasioni, assaggiare e stare in compagnia.
Le Puces Internationales de Nancy sono un evento unico dedicato agli appassionati di arte e design!
Ideati da tre appassionati e coprodotti con DESTINATION NANCY, questi mercatini delle pulci uniscono tradizione, eleganza e scoperta, riunendo antiquariato, design e arte nel padiglione A del Parc Expo Nancy. Vero e proprio crocevia europeo per il mercato dell’arte, Les Puces Internationales de Nancy accolgono espositori provenienti da tutta la Francia, oltre che da Paesi Bassi, Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Spagna. Mobili d’epoca, oggetti d’arte, pezzi di design e curiosità rare: ogni corsia è un invito alla scoperta, in un’atmosfera amichevole e stimolante.
Il venerdì, l’accesso al Mercato delle Pulci è riservato esclusivamente a commercianti e professionisti, dietro presentazione di un documento d’identità. Il sabato e la domenica sono aperti al pubblico.
Un unico prezzo. Il biglietto consente l’accesso al salone Délices & Saveurs e alle Puces Internationales de Nancy.
Espanol :
El sábado 25 y el domingo 26 de octubre, el Parc Expo de Nancy acoge un gran acontecimiento 2 en 1: el Salon Délices & Saveurs y las Puces Internationales de Nancy. Se trata de un fin de semana lleno de sabores y descubrimientos, en el que los visitantes podrán buscar gangas, degustar y disfrutar de la compañía de los demás.
Las Puces Internationales de Nancy son un acontecimiento único dedicado a los amantes del arte y el diseño
Concebidos por tres apasionados y coproducidos con DESTINATION NANCY, estos mercadillos combinan tradición, elegancia y descubrimiento, reuniendo antigüedades, diseño y arte en el pabellón A del Parc Expo Nancy. Verdadera encrucijada europea para el mercado del arte, Les Puces Internationales de Nancy acogen a expositores de toda Francia, así como de los Países Bajos, Alemania, Bélgica, República Checa y España. Muebles de época, objetos de arte, piezas de diseño y curiosidades raras: cada pasillo es una invitación al descubrimiento, en un ambiente acogedor e inspirador.
Los viernes, el acceso al Rastro está reservado exclusivamente a marchantes y profesionales, previa presentación de un documento de identidad. El sábado y el domingo está abierto al público en general.
Precio único. La entrada le dará acceso al salón Délices & Saveurs y a las Puces Internationales de Nancy.
L’événement Les Puces Internationales de Nancy Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION NANCY