Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Les Puces Internationales de Nancy

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Les Puces Internationales de Nancy

Un rendez-vous unique dédié aux passionnés d’art et de design

Les Puces Internationales de Nancy reviennent les samedi 24 et dimanche 25 octobre pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’Art, du patrimoine et du design.

Des marchands venus des quatre coins de la France, mais aussi de Belgique, d’Allemagne, d’Italie et de République tchèque, vous proposeront une sélection unique d’objets et de mobilier : Antiquités XVIIIe et XIXe siècles, Art nouveau, Art déco et Design du XXe siècle.

Tout au long du week-end, de nombreuses surprises viendront rythmer l’événement.

INÉDIT : Diane Chatelet et Laurent Fernandez, de l’émission Affaire conclue, animeront plusieurs micro-conférences autour des grandes périodes de l’histoire de l’art et des antiquités. Ils vous retrouveront aussi pour une séance d’estimations : apportez vos plus beaux objets, vos trouvailles, vos héritages ou vos curiosités… Ils en retraceront l’histoire et vous en donneront la valeur actuelle.

Bar et food trucks sur place pour prolonger l’expérience dans une ambiance conviviale.

Tarif unique. Le billet vous donnera accès au Salon Délices & Saveurs et aux Puces Internationales de Nancy.Tout public

3 .

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Nancy International Flea Market

A unique event dedicated to art and design enthusiasts

The Nancy International Flea Market returns on Saturday, October 24, and Sunday, October 25, for an exceptional weekend celebrating art, heritage, and design.

Vendors from all over France, as well as from Belgium, Germany, Italy, and the Czech Republic, will offer a unique selection of objects and furniture: 18th- and 19th-century antiques, Art Nouveau, Art Deco, and 20th-century design.

Throughout the weekend, numerous surprises will add to the event’s excitement.

EXCLUSIVE: Diane Chatelet and Laurent Fernandez, from the TV show *Affaire conclue*, will host several mini-lectures on major periods in the history of art and antiques. They’ll also be on hand for a valuation session: bring your finest pieces, your finds, your heirlooms, or your curiosities… They’ll trace their history and tell you their current value.

A bar and food trucks will be on site to extend the experience in a friendly atmosphere.

Single admission price. Your ticket grants you access to the Salon Délices & Saveurs and the Nancy International Flea Market.

L’événement Les Puces Internationales de Nancy Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-11 par DESTINATION NANCY