Les puces Montluçonnaises Quai Rouget de L’Isle Montluçon

Les puces Montluçonnaises Quai Rouget de L’Isle Montluçon samedi 16 août 2025.

Les puces Montluçonnaises

Quai Rouget de L’Isle Les Berges du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 07:00:00

fin : 2025-08-16 13:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Montluçon est fier de vous accueillir au centre de la France, pour son marché aux puces, qui se déroulera au matin de chaque troisième samedi du mois sur les beaux espaces piétions des berges du Cher.

Quai Rouget de L’Isle Les Berges du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 07 43 38 molinattithomas@hotmail.fr

English :

Montluçon is proud to welcome you to the center of France, for its flea market, which takes place on the morning of every third Saturday of the month on the beautiful banks of the Cher.

German :

Montluçon ist stolz darauf, Sie im Zentrum Frankreichs zu seinem Flohmarkt begrüßen zu dürfen, der am Morgen jedes dritten Samstags im Monat auf den schönen Fußgängerzonen am Ufer des Flusses Cher stattfindet.

Italiano :

Montluçon è orgogliosa di darvi il benvenuto nel centro della Francia per il suo mercato delle pulci, che si svolge la mattina di ogni terzo sabato del mese sulle splendide rive del Cher.

Espanol :

Montluçon se enorgullece de recibirle en el centro de Francia con motivo de su mercadillo, que tiene lugar cada tercer sábado de mes por la mañana a orillas del Cher.

