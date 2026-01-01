Les Puces Rouennaises d’hiver Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Les Puces Rouennaises d’hiver

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Début : 2026-01-15 10:00:00

fin : 2026-01-17 19:00:00

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Les Puces Rouennaises c’est LE rendez-vous des amoureux de la brocante, des objets anciens, de mobilier et déco vintage, de pièces dans leur jus , restaurées ou rétro chic, des objets ou meubles authentiques qui ont une histoire, un passé, une âme !

Que vous soyez connaisseur ou nostalgique, vous prendrez un réel plaisir à déambuler dans les allées et découvrir des objets rares, inconnus, ou au contraire des pièces qui vous rappelleront une maison, une ambiance, un parfum d’enfance…

Vous y trouverez toutes les pièces d’un cabinet de curiosités avec de la porcelaine, de la faïence, des pots à pharmacie, des flacons d’apothicaires, des bonbonnières sous toutes les formes, de l’argenterie, de la vaisselle, des cartes postales et journaux d’antan, des livres et tableaux anciens, les jouets de notre enfance ou celle de nos parents, de nos grands-parents ! des poupées, des chapeaux rétro, de la dentelle, des bijoux d’occasion, des armoires et buffets normands ou anglais du 18ème siècle à aujourd’hui, des malles anciennes…

Bref, de belles pièces, de l’art, de l’insolite, des objets uniques de collection, inédits, inattendus et détournés qui parferont et personnaliseront la décoration de votre maison.

Les halles des Puces Rouennaises seront rythmés aux sons de différents styles musicaux. Improvisation et standards Jazz, Bossa Nova, Création Musicale, Samba, il y en aura pour tous les goûts !

PROGRAMME DES CONCERTS

Vendredi 16 janvier

14h-15h Improvisations Jazz par Anima Trio

16h-17h Standards Jazz par Anima Trio Jazz

18h-19h Bossa Nova par Ossanha Quartet

Samedi 17 janvier

14h-15h30 Création Musicale Originale par Alquimia le Concert

16h30-18h Pop, Rock & Soul par Anima Wild & Free live Sessions

Dimanche 18 janvier

11h-12h Bossa Nova, Samba et MPB par Ossanha Sextet

13h30-14h30 Jazz Manouche par Mari Amman

15h-16h Tous styles, tous époques par Anima Millefiori

Horaires du salon

> Jeudi 15 janvier 8h 15h | Journée professionnelle

> Vendredi 16 janvier 10h 20h

> Samedi 17 janvier 10h 19h

> Dimanche 18 janvier 10h 18h

Restauration sur place. .

