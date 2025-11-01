Les Puces Sarthoises Hall de la Rotonde Le Mans
samedi 1 novembre 2025.
Les Puces Sarthoises
Hall de la Rotonde 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-01
Venez chiner aux Puces Sarthoises !
Amateur de Brocante et de Chine ?
Les Puces Sarthoises vous proposent plus de 150 stands dédiés aux antiquités et à la brocante vintage.
Un évènement formidable pour le grand public adepte de bonnes affaires et de flâneries.
RDV les 1er et 2 novembre 2025 au Centre des Expositions du Mans.
Plein tarif 4 € Gratuit jusqu’à 15 ans
Parking gratuit Ouverture de 10h à 19h .
Hall de la Rotonde 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 66 25 ouest-arts@wanadoo.fr
English :
Come and bargain at the Puces Sarthoises!
German :
Kommen Sie zum Stöbern auf den Flohmärkten von Sarthoises!
Italiano :
Venite a caccia di occasioni alle Puces Sarthoises!
Espanol :
¡Venga a buscar gangas a las Puces Sarthoises!
L’événement Les Puces Sarthoises Le Mans a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Le Mans