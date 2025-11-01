Les Puces Sarthoises Hall de la Rotonde Le Mans

Les Puces Sarthoises

Hall de la Rotonde 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez chiner aux Puces Sarthoises !

Amateur de Brocante et de Chine ?

Les Puces Sarthoises vous proposent plus de 150 stands dédiés aux antiquités et à la brocante vintage.

Un évènement formidable pour le grand public adepte de bonnes affaires et de flâneries.

RDV les 1er et 2 novembre 2025 au Centre des Expositions du Mans.

Plein tarif 4 € Gratuit jusqu’à 15 ans

Parking gratuit Ouverture de 10h à 19h .

Hall de la Rotonde 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 66 25 ouest-arts@wanadoo.fr

English :

Come and bargain at the Puces Sarthoises!

German :

Kommen Sie zum Stöbern auf den Flohmärkten von Sarthoises!

Italiano :

Venite a caccia di occasioni alle Puces Sarthoises!

Espanol :

¡Venga a buscar gangas a las Puces Sarthoises!

L’événement Les Puces Sarthoises Le Mans a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Le Mans