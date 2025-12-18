LES PÜPCHENS Canet

LES PÜPCHENS

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 11 – 11 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Et si Brassens avait été une femme ?

Depuis 2018, Les Püpchens (Coralie Arguel chant, ukulélé, Brigitte Radal contrebasse) revisitent Brassens au féminin avec humour, second degré et poésie.

Sur scène, Brassens devient pluriELLES.

Un duo complice et impertinent qui bouscule les genres avec légèreté.

À découvrir sans modération !

Réservations vivement conseillées. .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

English :

What if Brassens had been a woman?

