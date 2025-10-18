LES PUPILLES DU ROCK – L’ESCAL Betschdorf

LES PUPILLES DU ROCK Début : 2025-10-18 à 18:00. Tarif : – euros.

ROCK & SOLIDARITÉ EN ALSACE DU NORD !Celkilt, Bredelers & DJ Fritz and Rock réunis lors d’un concert exceptionnel pour l’OEuvre des Pupilles (orphelins de sapeurs-pompiers).Rock irlandais, rock alsacien, ambiance garantie, amusez-vous et soutenez l’OEuvre des Pupilles en musique !Tous les bénéfices de la soirée récoltés par l’Amicale des pompiers de Lobsann-Lampertsloch seront intégralement reversés à l’Oeuvre des pupilles.Accès et tribunes PMR. Restauration sur place. Parking gratuit devant la salle.

L’ESCAL 12 RUE DU BANNHOLZ 67660 Betschdorf 67