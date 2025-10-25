Les Puritains Loft Cinémas Châtellerault
Les Puritains Loft Cinémas Châtellerault samedi 10 janvier 2026.
Les Puritains
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Les Puritains
German : Les Puritains
Italiano :
Espanol : Les Puritains
L’événement Les Puritains Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne