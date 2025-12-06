Les puzzles du Téléthon

Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à une après-midi spéciale puzzles au profit du Téléthon ! Rendez-vous au complexe sportif du pinier à Chauvé

Passionné(e) de puzzles, ces concours sont fait pour vous !

Au programme de l’après-midi

puzzles de 500 pièces

en équipe de 2 adultes

20€ par équipe

puzzles de 200 pièces

en équipe de 1 adulte et 1 enfant

15€ par équipe



Pratique

inscription par SMS au 06 22 30 16 20

proposé par l’APEL

Retrouvez ici les évènements programmés à Chauvé .

Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 30 16 20

English :

Come and take part in a special afternoon of puzzles in aid of the Telethon! Meet at the complexe sportif du pinier in Chauvé

German :

Nehmen Sie an einem speziellen Puzzlenachmittag zugunsten des Telethon teil! Treffpunkt: Sportkomplex Le Pinier in Chauvé

Italiano :

Partecipate a un pomeriggio speciale di puzzle a favore di Telethon! Ritrovo presso il complesso sportivo Pinier a Chauvé

Espanol :

Participa en una tarde especial de rompecabezas a beneficio del Teletón Cita en el polideportivo Pinier de Chauvé

L’événement Les puzzles du Téléthon Chauvé a été mis à jour le 2025-11-04 par I_OT Pornic