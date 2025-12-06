Les puzzles du Téléthon Chauvé

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique

Venez participer à une après-midi spéciale puzzles au profit du Téléthon ! Rendez-vous au complexe sportif du pinier à Chauvé
Passionné(e) de puzzles, ces concours sont fait pour vous !

Au programme de l’après-midi

puzzles de 500 pièces 

en équipe de 2 adultes
20€ par équipe

 

puzzles de 200 pièces 

en équipe de 1 adulte et 1 enfant
15€ par équipe

 
 Pratique

inscription par SMS au 06 22 30 16 20
proposé par l’APEL

Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 30 16 20 

English :

Come and take part in a special afternoon of puzzles in aid of the Telethon! Meet at the complexe sportif du pinier in Chauvé

German :

Nehmen Sie an einem speziellen Puzzlenachmittag zugunsten des Telethon teil! Treffpunkt: Sportkomplex Le Pinier in Chauvé

Italiano :

Partecipate a un pomeriggio speciale di puzzle a favore di Telethon! Ritrovo presso il complesso sportivo Pinier a Chauvé

Espanol :

Participa en una tarde especial de rompecabezas a beneficio del Teletón Cita en el polideportivo Pinier de Chauvé

