Les puzzles du Téléthon Chauvé
Les puzzles du Téléthon Chauvé samedi 6 décembre 2025.
Les puzzles du Téléthon
Complexe sportif du Pinier Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez participer à une après-midi spéciale puzzles au profit du Téléthon ! Rendez-vous au complexe sportif du pinier à Chauvé
Passionné(e) de puzzles, ces concours sont fait pour vous !
Au programme de l’après-midi
puzzles de 500 pièces
en équipe de 2 adultes
20€ par équipe
puzzles de 200 pièces
en équipe de 1 adulte et 1 enfant
15€ par équipe
Pratique
inscription par SMS au 06 22 30 16 20
proposé par l’APEL
Complexe sportif du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 30 16 20
English :
Come and take part in a special afternoon of puzzles in aid of the Telethon! Meet at the complexe sportif du pinier in Chauvé
German :
Nehmen Sie an einem speziellen Puzzlenachmittag zugunsten des Telethon teil! Treffpunkt: Sportkomplex Le Pinier in Chauvé
Italiano :
Partecipate a un pomeriggio speciale di puzzle a favore di Telethon! Ritrovo presso il complesso sportivo Pinier a Chauvé
Espanol :
Participa en una tarde especial de rompecabezas a beneficio del Teletón Cita en el polideportivo Pinier de Chauvé
L’événement Les puzzles du Téléthon Chauvé a été mis à jour le 2025-11-06 par I_OT Pornic