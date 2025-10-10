Les Pyramides de chaussures de Handicap International ont 30 ans ! Berges de Seine Paris

Le vendredi 10 octobre de 12h à 19h et le samedi 11 octobre de 10h à 17h30, Handicap International organise les 30 ans des Pyramides de chaussures, 12 Port de Solférino, sur les Berges de Seine à Paris 7e.

Comment agir en tant que citoyen face à la montée des conflits armés et à la multiplication des catastrophes humanitaires dans le monde ? Comment se mobiliser contre le retour des mines antipersonnel, ces armes sournoises qui continuent de mutiler et de tuer des milliers de civils chaque année ?

C’est pour répondre à ces questions et mieux comprendre les défis auxquels nos équipes sont confrontées sur le terrain, que Handicap International organise les Pyramides de chaussures, le vendredi 10 octobre de 12h à 19h et le samedi 11 octobre de 10h à 17h30, 12 Port de Solférino sur les Berges de Seine, dans le 7e arrondissement de Paris.

Tout au long de cette journée solidaire, petits et grands sont invités à rencontrer nos équipes et à participer à des animations immersives :

• Démonstration de déminage ;

• Parcours de soins d’un enfant appareillé (test de fauteuil roulant et de prothèse) ;

• Jeu sur les défis de l’acheminement de l’aide humanitaire en situation d’urgence ;

• Initiation à l’inclusion ;

• Témoignages en direct de nos équipes dans nos pays d’intervention.

Enfin, lancez vos chaussures, symboles de la mobilisation citoyenne contre l’utilisation des mines et contre l’effroyable retour en arrière provoqué par le retour de celles-ci dans les arsenaux et dans les zones de conflits. Le poids des chaussures collectées permettra à Handicap International de faire pression sur les Etats.

Les chaussures collectées seront recyclées (plus d’informations sur notre site internet).

Nous vous attendons nombreux pour cette journée d’engagement et de sensibilisation.

Mobilisez-vous en jetant vos chaussures sur la pyramide contre les mines antipersonnel, armes interdites mais dont l’usage menace de ressurgir . Un rendez-vous citoyen et solidaire pour protéger les civils et rappeler l’urgence de défendre le Traité d’Ottawa.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 17h30

Le vendredi 10 octobre 2025

de 12h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Berges de Seine 12, port de Solférino 75007 Paris

https://www.handicap-international.fr/fr/pyramides-de-chaussures#jesigne +33761730475 agissez@france.hi.org https://www.facebook.com/handicapinternationalfrance https://www.facebook.com/handicapinternationalfrance https://x.com/HI_France