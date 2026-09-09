Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique Chemin Henri IV Bizanos

Informations pratiques

Bizanos

Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique et conséquences sur les ecosystèmes de montagne et de bord de mer, sur la biodiversité terrestre et marine, sur l’agriculture. Un ensemble de conférences et de tables rondes sur tous ces sujets à l’intérieur du château, plus de 40 exposants rassemblés sur l’esplanade (associations de protection de la nature, entreprises engagées dans sa défense) et de multiples activités ludiques et pédagogiques autour de la nature seront proposées. .

Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 70 66 36 clubs.services.bearnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique

L’événement Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique Bizanos a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau