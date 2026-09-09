Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique Chemin Henri IV Bizanos
dimanche 4 octobre 2026 · Chemin Henri IV · Bizanos
Informations pratiques
Bizanos
Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique et conséquences sur les ecosystèmes de montagne et de bord de mer, sur la biodiversité terrestre et marine, sur l’agriculture. Un ensemble de conférences et de tables rondes sur tous ces sujets à l’intérieur du château, plus de 40 exposants rassemblés sur l’esplanade (associations de protection de la nature, entreprises engagées dans sa défense) et de multiples activités ludiques et pédagogiques autour de la nature seront proposées. .
Chemin Henri IV Château de Franqueville Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 70 66 36 clubs.services.bearnais@gmail.com
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English : Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique
L’événement Les Pyrénées Atlantiques face au changement climatique Bizanos a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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