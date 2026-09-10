Les Pyrénées en ville Pau
jeudi 29 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Les Pyrénées en ville
Square Aragon Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Enfant à partir de 5 ans – visite tout public
Durée 2h
Entre ville et montagne, vivez une aventure insolite !
A travers une lecture de paysage, la découverte du patrimoine bâti et la visite d’un jardin d’inspiration pyrénéenne, partez explorer les montagnes… sans quitter la ville.
Depuis Pau, admirez le panorama spectaculaire sur la chaîne des Pyrénées et apprenez à reconnaître les sommets emblématiques.
Histoires étonnantes, observation du paysage et petits défis pour les enfants rythment la balade. Une façon originale de comprendre comment les montagnes ont façonné l’histoire et l’identité de la capitale du Béarn. .
Square Aragon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Les Pyrénées en ville
L’événement Les Pyrénées en ville Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau
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