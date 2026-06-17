Arnaud-Guilhem

LES PYRÉNÉES ENVOLÉES

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir la 3ème édition du festival, cette fois-ci sur 2 jours autour d’un concours de courts métrages par thème Nature et Imaginaire .

Samedi 11 juillet

17h Projection n°1 Sélection films Internationaux

18h15 Projection n°2 Sélection films France

19h15 Buvette, ambiance musicale et foodtruck Le Karr’a Mel

21h Projection n°3 Sélection films Occitanie + remise des prix du jury, du public… et des lauriers

22h15 DJ MARIE DEBACK, mix joyeux, musique de films pop, électro …

Dimanche 12 juillet

17h Projection du film ANIMA SILVA de Bruno WAGNER, du cinéma merveilleux Made in Comminges !

18h15 Projection de 6 films lauréats de la veille (prix du public et prix du jury)

19h30 Buvette, ambiance musicale et foodtruck Le Camion Colibri

21h Ciné concert, extraits de films des années 1920 accompagnés en musique live par Thomas FIANCETTE (percussions & petis instrus) et Laufend Still (synthé & électro), création 2026

22h15 Mix audio DJ

Possibilité de camper dans le village ou de garer son van. .

SALLE DES FÊTES Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 44 21 60 microlumen@free.fr

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English :

Come discover the 3rd edition of the festival, which this time will take place over two days and feature a short film competition centered on the theme Nature and Imagination.

L’événement LES PYRÉNÉES ENVOLÉES Arnaud-Guilhem a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE