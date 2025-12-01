Les Pyromages Erstein

Les Pyromages

Quatre personnages, mi-flamme, mi-humain autour d’un rituel magique, musical et enflammé. Une incantation pour conjurer l’inexorable par le feu, par le corps, la vibration de l’air et de l’âme. Compagnie Acroballes

place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73

English :

Four characters, half flame, half human, perform a magical, musical and fiery ritual. An incantation to ward off the inexorable through fire, the body, the vibration of air and soul. Acroballes Company

