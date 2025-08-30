Les Qeen Têtes Le Relais de Lanmodez Lanmodez

Les Qeen Têtes Le Relais de Lanmodez Lanmodez samedi 30 août 2025.

Les Qeen Têtes

Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Les Queen Têtes revisitent un répertoire français, occitan, géorgien, breton, finlandais, et proposer un éventail de chants à écouter et à danser en fest-noz. .

Le Relais de Lanmodez 5 Rue de la Mairie Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Qeen Têtes Lanmodez a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose