Les Quais en Musique Arles

Les Quais en Musique Arles vendredi 1 août 2025.

Les Quais en Musique

Du vendredi 1er au samedi 2 août 2025 de 19h30 à 0h30. Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 19:30:00

fin : 2025-08-02 00:30:00

Date(s) :

2025-08-01

2 soirées à savourer sur les quais du Rhône

Les 1er et 2 août, Les Quais en Musique transforment l’esplanade du quai Saint-Pierre de Trinquetaille en plage de sable fin, au rythme du swing, du classique, du jazz et des musiques latines.

Vendredi 1er août

à 20h • Orchestre Quipasseparlà • Classique

Et si la musique classique devenait une aventure collective et vivante ? L’Orchestre Quipasseparlà, c’est plus de 60 jeunes musiciens suisses virtuoses et survoltés, réunis par une passion commune partager la musique classique autrement. Depuis sa création en 2009, cet ensemble dynamique mêle étudiants des Hautes Écoles de Musique et musiciens amateurs talentueux. Porté par une énergie contagieuse, il casse les codes traditionnels et réinvente le répertoire classique, romantique et moderne en le rendant accessible à tous. Autogéré et résolument tourné vers l’engagement, cet orchestre se distingue par son approche vivante et participative de la musique et son enthousiasme communicatif fait vibrer les salles, rassemblant des publics curieux de découvrir un orchestre audacieux, chaleureux et passionné. Son credo ? Rendre la musique vivante, enthousiasmante et accessible, tout en offrant des concerts où le plaisir de jouer se mêle à l’émotion partagée. Au programme de cette soirée : Max Bruch et Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Orchestre symphonique de 60 musiciens





Vendredi 1er août

à 21h30 • Lilajack • Quartet pop swing

Quand le swing rencontre la pop ! Préparez-vous à revivre vos classiques pop, rock et disco comme jamais ! Lilajack est un quartet énergique qui redonne vie aux tubes intemporels avec un style unique et irrésistible. Ce groupe dynamique revisite les plus grands hits des années 70, 80 et 90 dans un mélange explosif de swing et de groove, transformant chaque chanson en une véritable fête musicale. Grâce à des arrangements originaux et une énergie communicative, Lilajack fait vibrer le public avec des performances où le charme du swing se mêle à la puissance des tubes populaires. Que vous soyez fan de pop, rock, funk ou disco, leurs interprétations vous invitent à redécouvrir ces morceaux sous un nouveau jour. Si vous cherchez à passer une soirée rythmée et pleine de bonne humeur, Lilajack est le groupe qu’il vous faut !



Clio Léonard (chant), Julien Husson (guitare), Gérald Seguin (percussions), Pierre-Yves Mortel (contrebasse)











Samedi 2 août

à 20h • Mafia Wanaca • Cumbia, merengue et cuarteto

Prenez deux Argentins, deux Français, une passion commune pour la culture latino-américaine et secouez le tout avec une bonne dose d’humour (et sans chemises à fleurs, s’il vous plaît !) vous obtenez Mafia Wanaca, formation explosive de cumbia urbaine, merengue et cuarteto.

Depuis 2019, ce gang musical déclenche des raz-de-marée de danse à chaque concert. Avec un son puissant, une formation réduite mais diablement efficace, et un jeu de scène trilingue français, espagnol et second degré, Mafia Wanaca transforme n’importe quel quai en piste de danse. Un accordéon qui chaloupe, un tuba qui vrombit, un saxophone en furie tropicale et un güiro implacable la bande-son d’un film de gangsters latinos, version rue et soleil. Impossible de résister à leur énergie débordante !



Maximiliano Zecchin (saxophone, chant, cloche), Facundo Melillo (chant, güiro), Jérémy Bourges (accordéon, chant), Benoît Maro (sousaphone, grosse caisse)







Samedi 2 août

à 21h30 • Ruben Paz en Bonne Compagnie • Jazz latino, salsa

Ambiance caliente garantie sur les quais du Rhône ! Le saxophoniste et flûtiste cubain Ruben Paz, après le succès de ses précédents projets et de nombreuses collaborations avec de grands artistes, vous invite à une soirée explosive. Entouré de musiciens complices, il présente son nouveau projet En Bonne Compagnie , un cocktail explosif de compositions originales et de reprises revisitées. Fusionnant salsa, jazz, funk et rythmes afro-cubains, avec des morceaux mêlant rumba, bachata, timba, conga et un tourbillon de jazz funk, Ruben Paz vous embarque pour une soirée de danse et de joie. Un plateau mixte et intergénérationnel, sous le signe de la fête et de la musique cubaine, vous attend. Préparez-vous à une expérience inoubliable !

Ruben Paz (direction artistique, saxophone, flûte traversière, chant), Maura Isabel Garcia Bravo (piano, voix lead), Alden Del Toro (Congas, Chœurs), Yoandy San Martin (Timbales, Chœurs), Monchi Fumero (Guitare basse, Chœurs), Boris Sudres (Guitares, Trés cubain).



Une petite faim ? Restauration sur place ou bien amenez votre pique-nique ! .

Quai Saint-Pierre de Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 32

English :

2 evenings to enjoy on the quays of the Rhône

On August 1 and 2, Quais en Musique transforms the Quai Saint-Pierre esplanade in Trinquetaille into a sandy beach, to the rhythm of swing, classical, jazz and Latin music.

German :

2 Abende zum Genießen an den Quais der Rhône

Am 1. und 2. August verwandelt Les Quais en Musique die Esplanade des Quai Saint-Pierre in Trinquetaille in einen feinen Sandstrand, an dem Swing, Klassik, Jazz und lateinamerikanische Musik gespielt werden.

Italiano :

2 serate da gustare sulle banchine del Rodano

L’1 e il 2 agosto, Quais en Musique trasforma la spianata di Quai Saint-Pierre a Trinquetaille in una spiaggia di sabbia, al ritmo di musica swing, classica, jazz e latina.

Espanol :

2 veladas para disfrutar en los muelles del Ródano

Los días 1 y 2 de agosto, Quais en Musique transforma la explanada del Quai Saint-Pierre de Trinquetaille en una playa de arena, al ritmo de música swing, clásica, jazz y latina.

L’événement Les Quais en Musique Arles a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme d’Arles